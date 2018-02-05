Путин включил в свою армию военных захваченной Россией "республики"

Взрыв было слышно практически по всему городу. Сработала сигнализация припаркованных машин. О раненых и погибших в результате взрыва не сообщается.

В ходе визита Мэй в Пекин китайские и британские фирмы заключили договоры на 9 млрд фунтов. Британский премьер выразила надежду на то, что Лондон и Пекин будут развивать стратегическое партнерство.

В Минфине США объяснили, на чем основан "кремлевский доклад": сайты, документы, рекорды, новостные сюжеты и секретные источники

Новый сезон выйдет минимум через два года. Фото: кадр из сериала "Шерлок"

Симулятор представляет Вселенную в виде космической паутины из газа и темной материи. IllustrisTNG позволяет не только проследить за развитием галактик, но и смоделировать будущее космоса.

Принятый Сеймом закон об отрицании причастности поляков к Холокосту является излишним, а из-за небрежных формулировок даже вредным, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.

В меморандуме, подготовленном республиканцами, утверждается, что сотрудники ФБР превышали полномочия во время расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США.

Самый богатый человек на планете заработал больше 6 млрд долларов за вечер

Запрос касается открытия избирательных участков в помещении посольства России в Киеве, а также в зданиях генеральных консульств России во Львове, Харькове и Одессе.

Польский Сенат принял закон об ответственности за приписывание полякам преступлений нацистов. Министр иностранных дел ФРГ указал, что никто не снимал с Германии вину за эти преступления.

Наступление сирийской и турецкой армий вызывают появление все новых беженцев в Сирии. Но на турецкой границе им не рады.

Владелец русского Forbes Александр Федотов объявил, что согласился стать одним из спонсоров избирательной кампании Ксении Собчак. Она работает главным редактором в принадлежащем ему журнале L'Officiel.

США продолжат давление на РФ для отвода сил и вооружений на Донбассе, - Мэттис

В ходе второго тура Никос Анастасиадис одержал уверенную победу над представителем левых сил. Он останется у власти еще на пять лет.

Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года, считает Еврокомиссия. Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово на очереди.

Сербия и Черногория могут в ускоренном порядке войти в ЕС

Стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk четыре часа летал на Донбассе, а потом проследовал вдоль Крыма и Краснодарского края соседней России.

Грузия хорошо выполняет обязательства, связанные с введением безвизового режима, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини после встречи с премьер-министром Грузии.

Соответствующий закон был принят Государственной Думой 24 января 2018 года, одобрен Советом Федерации 31 января 2018 года. Таким образом "граждане" Южной Осетии могут войти в состав российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке.

Президент РФ Владимир Путин 29 января подписал закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации".

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