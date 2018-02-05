Путин включил в свою армию военных захваченной Россией "республики"
Источник: Апостроф
Президент РФ Владимир Путин 29 января подписал закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации".
Об этом говорится на сайте Кремля.
Данный закон предусматривает вхождение военных формирования непризнанной республики Южная Осетия в состав вооруженных сил Российской Федерации.
Соответствующий закон был принят Государственной Думой 24 января 2018 года, одобрен Советом Федерации 31 января 2018 года.
Таким образом "граждане" Южной Осетии могут войти в состав российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке.