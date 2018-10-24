Путин внес в Госдуму проект закона о зарубежных счетах чиновников
Источник: DW
Президент России Владимир Путин в среду, 24 октября, внес на рассмотрение Госдумы законопроект о наделении Генеральной прокуратуры полномочиями по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проверках соблюдения антикоррупционных запретов в отношении российских чиновников. Соответствующая информация размещена в думской электронной базе данных.
Внесенный в Госдуму законопроект позволит Генпрокуратуре РФ, в случае невозможности получения информации от компетентных органов иностранных государств, обращаться за помощью к Центробанку России, который, в свою очередь, будет направлять запросы, касающиеся зарубежных счетов российских чиновников, в органы финансового надзора иностранных государств. Полученную информацию ЦБ РФ будет обязан передавать российской Генпрокуратуре.
Предполагается, что закон вступит в силу через полгода после его опубликования.