Путин заявил, что РФ готова передать Украине ее военную технику из Крыма

Источник: 112.ua

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что готов вернуть Украине ее военную технику из Крыма. Об этом он сообщил на встрече с руководством российских СМИ.

"Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику", - сказал он, отметив, что эта техника "находится в плачевном состоянии".

Он подчеркнул, что речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

"Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит - это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов", - добавил Путин.