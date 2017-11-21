Путин заявил о скором завершении военной операции в Сирии

Источник: DW

Президент России Владимир Путин заявил о скором окончании военной операции в Сирии. "До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается", - указал он во время встречи с сирийским президентом Башаром Асадом в понедельник, 20 ноября, в Сочи.

По словам Путина, в настоящее время необходимо "перейти к политическим процессам" мирного урегулирования. Как отмечается в протоколе встречи, размещенном 21 ноября на сайте Кремля, в ходе переговоров с Асадом российский президент выразил надежду "на активное участие ООН" в ходе процесса сирийского урегулирования. Он также сообщил, что намерен обсудить сирийский конфликт с президентом США Дональдом Трампом, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и лидерами других ближневосточных государств.

Представитель РФ приедет на встречу сирийской оппозиции

Одновременно Путин указал, что его спецпредставитель по Сирии Александр Лаврентьев приедет на встречу "эр-риядской группы" сирийской оппозиции, которая состоится 22-23 ноября в столице Саудовской Аравии.

В свою очередь Асад поблагодарил Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу за поддержку в борьбе против терроризма в Сирии.

Сирийское государственное информагентство САНА сообщило, что Путин поздравил Асада с успехом в борьбе с терроризмом в Сирии и подчеркнул, что сирийцы близки к победе над терроризмом. САНА также указывает, что целью сочинской встречи была координация позиций Дамаска и Москвы перед посвященной сирийскому конфликту встречей в Сочи 23 ноября, в которой будут участвовать президенты Ирана и Турции.

В последний раз Путин и Асад встречались в октябре 2015 года, когда сирийский президент посетил Москву с кратким визитом.

Начать вывод основной части российской военной группировки из Сирии Путин распорядился еще в марте 2016 года. Тогда сообщалось, что российские пункты в Тартусе и на базе Хмеймим продолжат работу в прежнем режиме.