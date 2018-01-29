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29.01.2018

Путин живым не уйдет: осталось только два способа сменить власть в России

Источник: Апостроф

Акция, прошедшая в воскресенье, задержание людей и самого Навального – это лишь один элемент в общем давлении, который Навальный и оппозиция должны оказывать на власть, что они и делают. Это отдельное событие не приведет ни к чему. Но это лишь один из важнейших элементов. Прошу запротоколировать мое мнение, что, как бы кто ни относился к Навальному, его системе ценностей и его публично заявленным взглядам, на данный момент он – все-таки единственный из оппозиционных политиков, который вернул в Россию понятие "публичная политика".

Что касается смены власти, то она в обозримом будущем потенциально может произойти в России, к сожалению, только двумя путями.

Сначала отметим, как она не может произойти. Она не может произойти всеми легальными способами, которые есть в российской конституции. Путин совершил огромное количество преступлений, и он лучше нас с вами знает их перечень и тяжесть. Он прекрасно знает, что за эти преступления может быть: скамья подсудимых, совершенно чудовищные тюремные сроки. Он сейчас борется не за деньги и не за власть – он сейчас борется за свою свободу и свою жизнь. Соответственно, он президентское кресло ни при каких условиях живым не оставит. Это он для себя решил бесповоротно и окончательно. И не сегодня, а во времена псевдопрезидентства [Дмитрия] Медведева. Мы должны сейчас это воспринимать как данность.

Власть не может смениться на выборах, потому что Путин уничтожил институт честных, демократических и свободных выборов. Власть не может смениться путем импичмента, потому что этот механизм подразумевает действия обеих палат парламента – Государственной Думы и Совета Федерации. Путин уничтожил парламент. Нельзя его сместить и при помощи двух других законных способов: решений Конституционного суда и Верховного суда. Каждый из этих судов – Конституционный в 1998 году и Верховный в 2001 году – вынес определение по поводу конституционного максимума президентских полномочий, который сейчас для одного и того же лица в России составляет два срока подряд. Эти конституционные полномочия для Путина закончились в 2008 году. Объявление об обратной рокировке, которое дали Медведев с Путиным 24 сентября 2011 года, и последующая спецоперация по инаугурации Путина при помощи псевдовыборов были на самом деле силовым захватом и насильственным удержанием власти, тяжкой статьей Уголовного кодекса, подразумевающей до 20 лет лишения свободы.

В данный момент Конституционный суд и Верховный суд могут переподтвердить свои решения о недопустимости третьего, четвертого и какого-либо другого срока после окончания максимума президентских полномочий в 2008 году. Более того, Верховный суд должен обязать Центральную избирательную комиссию не регистрировать Путина в качестве кандидата.

Но дело в том, что обращение с этими исками в Конституционный суд и Верховный суд могут делать только так называемые надлежащие истцы. В Конституционный суд такого рода иск на трактовку конституции могут подавать члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, главы регионов и так далее. Как мы понимаем, они не будут и не могут этого делать.

Что касается Верховного суда, то иск может быть подан в том числе от официально зарегистрированных кандидатов в президенты. Из всего набора, который есть на сегодня, такие иски, как мы можем только ожидать в теории, могут подать [Григорий] Явлинский и [Ксения] Собчак. Я думаю, если кремлевская администрация понимает, что они недоговороспособны, если заранее с ними не удастся договориться, что после регистрации в ЦИК они не будут подавать таких исков, то их и не зарегистрируют кандидатами. Другими словами, если мы увидим в течение последующих нескольких дней до окончания процесса регистрации, что они действительно зарегистрированы, это будет означать, что они, скорее всего, имеют с президентской администрацией нелегальное, негласное, тайное, но соглашение. Собственно говоря, я не вижу для них других способов быть зарегистрированными. Это, конечно, преступление, но кто против него протестует?

Получается, каждый из легальных механизмов смещения Путина разрушен. Остаются два способа, которые являются нелегальными. Один из них – это уличные демонстрации и революция через улицу. Я не вижу на сегодня возможности его использования по одной простой причине: Путин окружил себя Федеральной службой охраны, неисчислимыми полчищами Росгвардии, ОМОНа, МВД, армии и так далее.

Соответственно, единственная возможность сделать уличную революцию – это цифры, которые могут выйти на улицы, как в Украине. Если выйдет миллион человек, а лучше – два, ни Росгвардия, ни ОМОН, ни ФСО против них не смогут сделать ничего. Они просто откажутся стрелять в народ, откажутся совершать преступления. Но при выходе на улицы жалких тысяч человек или даже нескольких десятков тысяч уличная революция не произойдет. Мы должны увидеть серьезные цифры, ну хотя бы полмиллиона! Но серьезная революция может, конечно, произойти при миллионе или двух. Собственно говоря, как это было в 1991 году.

И еще один способ отстранения Путина от власти – это раскол так называемых элит. Раскол "элит" назревает и должен лишь ускориться при введении санкций против части этой "элиты". Думаю, эти процессы начнут набирать ход с новым докладом и, скорее всего, новыми санкциями США. Что и как дальше будет происходить, мы сказать, к сожалению, не можем, потому что Путин уничтожил все механизмы прогнозирования.

Тем не менее, я думаю, именно таким образом, вследствие раскола "элит", в конечном итоге Путин потеряет власть. В этом и заключается определенная трагедия и опасность. Ведь когда все легальные способы смены власти уничтожены, остаются только нелегальные. А они носят непредсказуемый характер, и это плохо для всех. Но мы в этом не виноваты, и, надеюсь, когда-нибудь главари путинской ОПГ ответят и за это тоже.

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