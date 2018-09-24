Пьяный экс-глава милиции устроил ДТП на Закарпатье

Источник: Корреспондент.net

В городе Иршава Закарпатской области бывший начальник местной милиции Юрий Марущинец стал виновником ДТП. Об этом сообщил Виталий Грегор в Facebook.

По словам очевидца, авария произошла в понедельник, 24 сентября, около 14.00, на ул. Белецкая.

Согласно показаниям, бывший чиновник в состоянии алкогольного опьянения, управляя Suzuki SX4, выехал на встречную полосу, в результате чего повредил две машины.

При этом отмечается, что прибывшие на место происшествия работники полиции сначала отказывались в присутствии свидетелей привести освидетельствование экс-милиционера на месте. Позже водитель был доставлен в местную больницу, где врач-нарколог показал наличие в его крови 0,8 промилле алкоголя.