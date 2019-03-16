Пьяный мужчина не заметил поезд и погиб по его колесами в Харьковской области

Источник: Українські новини

Грузовой поезд насмерть сбил мужчину на перегоне "Балаклея - Савинцы" в Харьковской области 15 марта около 20:40.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

Как установили полицейские, в тот вечер двое нетрезвых мужчин сидели на рельсах железнодорожного пути.

Во время разговора они не обратили внимания на приближающийся поезд.

В результате грузовой поезд сообщением "Лиман - Основа", который двигался в сторону Харькова, на неосвещенном участке наехал на 55-летнего жителя города Балаклея.

"От полученных травм он скончался на месте. 25-летний товарищ погибшего, который также сидел рядом на рельсе, успел отскочить", - говорится в сообщении.

Машинист поезда применял экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Движение транспорта останавливалось на три часа.

По данному факту следователь следственного управления ГУ НП в Харьковской области открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.