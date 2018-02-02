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02.02.2018

Рабинович отказался от должностей после выборов, - блогер

Источник: Українські новини

Политический эксперт, блогер Владимир Макаровский считает, что депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович продемонстрировал четкое понимание своего политического будущего после выборов.

Об этом блогер заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, Макаровский отметил, что подобные выводы сделал после просмотра передачи "Украинский формат" на телевизионном канале NewsOne, в ходе которой парламентарий заявил об отказе занимать государственные посты в случае победы его политической партии на выборах.

"Особенно меня заинтересовали реплики Рабиновича. Позволю себе частично процитировать, так как многие события последних дней оттеснили эти заявления на второй план: "Беру на себя обязательство: если наша партия победит на выборах, я не буду занимать ни один из государственных постов. Но, как глава партии, я буду внимательно следить за выполнением наших предвыборных обещаний", - написал он.

Макаровский подчеркнул, что Рабинович отдает себе отчет: его партия точно пройдет в парламент. И свои заявления политик делает, исходя из этих реалий.

"Первое, что тут привлекает внимание: Рабинович ведь прекрасно понимает, что его партия "За життя" точно проходит в парламент – интересующихся отсылаю к социологии за последние полгода минимум. И он уже до выборов четко заявляет о своем политическом будущем, еще и в таком ключе. По-моему, такое в украинской политике происходит впервые", – отметил эксперт.

Он также акцентировал внимание на заявлении Рабиновича относительно предвыборных обещаний.

"Опять же, лидер партии отдает себе отчет о том, что у него будет достаточно влиятельная фракция в парламенте. И уже заранее гарантирует выполнение предвыборных обещаний. И это точно впервые! Есть такая хорошая украинская поговорка: "Обіцянка цяцянка, а дурному радість". Увы, кажется, она является чуть ли не девизом современных украинских деятелей. Потому особенно воодушевляет, что хоть кто-то нашел в себе силы и смелость нарушить привычный уклад. Я вижу в этом пример новой политики в Украине, и очень хочу верить, что вслед за Рабиновичем выполнение обещаний поднимут на свои знамена и другие политсилы", – написал блогер.

Макаровский напомнил, что Рабинович ранее подал в Верховную Раду Украны законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний.

"Рабинович еще раньше, до заявлений с экрана, зарегистрировал законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний (№6078). Понятно, что Рада этого созыва его даже рассматривать не будет, но зато теперь мы точно знаем, за что в первую очередь будет голосовать Рада будущая", – резюмировал блогер.

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