Рада избрала омбудсменом Денисову

Источник: Українські новини

Верховная Рада избрала уполномоченным парламента по правам человека депутата от фракции "Народный фронт" Людмилу Денисову.

За соответствующее решение проголосовали 280 депутатов при минимально необходимых 226.

57-летняя Денисова родилась 6 июля 1960 года в Архангельске (Россия).

В 1989 году окончила Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет (ныне - Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "правоведение", а в 1995 году - Таврический институт предпринимательства и права (Симферополь) по специальности "экономика (учет и аудит)".

В 1980-1989 годах - консультант Архангельского областного суда, в 1992-1998 годах - работа в Крымском Республиканском управлении Пенсионного фонда, а в мае-июле 1998 года - министр экономики Автономной республики Крым.

В 1998-2001 годах - министр финансов АР Крым, а в 2003-2006 годах - председатель наблюдательного совета ООО "Корпорация "Гуматекс" (производство технического текстиля).

Денисова - депутат Рады 5-8 созывов, в 2007-2010 годах - министр труда и социальной политики, а в феврале-декабре 2014 года - министр социальной политики.

В Раде 8-го созыва занимает должность председателя комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.