Рада изменила маркировку продуктов

Законопроект вводит запрет на использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, особенно, в части свойств и характеристик пищевых продуктов и последствий их потребления.

Кроме этого, документ обязывает производителей делать надписи на упаковках читабельными. В частности, обязательная информация о пищевых продуктах не должна быть скрыта или искажена другой текстовой или графической информацией.

Законопроект предусматривает обязательное предоставление потребителям информации о содержании в пищевых продуктах пищевых добавок и вспомогательных веществ, которые, как свидетельствуют данные проведенных научных исследований, вызывают аллергические реакции или непереносимость.

Также законопроектом устанавливается требование о предоставлении потребителю информации о том, подвергался пищевой продукт размораживания.

Проект закона разработан для приведения украинского законодательства в соответствие с положениями регламента ЕС о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.