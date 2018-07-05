Рада изменила процедуру введения законов

Источник: Корреспондент.net

В Украине законы и нормативные акты будут вступать в силу после публикации в интернете. За соответствующий законопроект в четверг, 5 июля, проголосовали 240 народных депутатов.

В соответствии с документом, доведение до сведения населения законов Украины и других нормативно-правовых актов будет осуществляется путем их публикации на сайтах органов госвласти и органов местного самоуправления.

Планируется, что публикация законов и других актов ВР в газете Голос Украины будет считаться официальным обнародованием (опубликованием), а официальное опубликование постановления Кабинета министров Украины будет осуществляться в газете Урядовый курьер.

При этом действие закона О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации не распространяется на государственные печатные средства массовой информации, учредителями или соучредителями которых являются органы госвласти.