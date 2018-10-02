Рада намерена ввести штраф до 3,4 тыс. гривен за буллинг

Источник: Українські новини

Верховная Рада намерена ввести штраф до 3 400 гривен за буллинг (травлю).

За принятие за основу законопроекта №8584 проголосовали 235 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Предлагается установить, что буллинг, то есть моральное или физическое насилие, агрессия в каком-либо виде, или другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить лицо своим интересам влечет за собой штраф от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-850 гривен).

Те же действия, совершенные повторно на протяжении года или совершенные в отношении несовершеннолетнего влекут за собой штраф от 100 до 200 минимумов (1 700-3 400 гривен).

Буллинг со стороны малолетнего или несовершеннолетнего влечет наложение штрафа на его родителей от 20 до 50 минимумов (340-850 гривен).

Сокрытие случаев буллинга сотрудником учреждения образования наказывается штрафом от 50 до 100 минимумов (850 - 1 700 гривен).