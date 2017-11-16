Рада намерена запретить управлять авто и выезжать за границу уклонистам от алиментов

Источник: 112.ua

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 7277, который предусматривает ряд ограничений и мер против уклонистов от уплаты алиментов. "За" проголосовали 239 народных депутатов.

Документ запрещает должнику выезжать за пределы Украины, если он не платил алименты в течение полугода. При таких же условиях человеку намерены запретить управлять автомобилем, пользоваться охотничьим оружием и охотиться.

Человека, который уклоняется от оплаты алиментов, могут привлечь к общественно полезным работам.

Тот из родителей, который заботится о ребенке, освобождается от уплаты судебного сбора в случае обращения в суд касательно взыскания алиментов.

Если один из родителей не платил алименты в течение полугода, другой не должен получать его разрешение для выезда за границу с ребенком.