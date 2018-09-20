Рада назначила двух судей КС по своей квоте

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада Украины назначила Ирину Завгороднюю и Олега Первомайского судьями Конституционного суда Украины. Об этом в четверг, 20 сентября.

Отмечается, что такое решение поддержали 230 народных депутатов на пленарном заседании.

Кандидатура Завгородней была предложена фракцией Блок Петра Порошенко, Первомайского - фракцией Народный фронт.

О. Первомайский, согласно автобиографии, является доцентом кафедры гражданского права КНУ им. Шевченко. Он входил в состав комиссии по проверке судей общей юрисдикции, а также был членом конкурсной комиссии по избранию главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

И. Завгородняя с 2011 года избрана судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, где работает по сегодняшний день в судебной палате по рассмотрению гражданских дел.