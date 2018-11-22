Рада назначила предложенных Гройсманом министров

В текущем году, по данным Госстата, на 100 умерших украинцев приходилось всего лишь 59 рожденных.

Украинская певица показала несколько снимков и видео, на которых она имеет другую стрижку и цвет волос. Некоторые юзеры надеются, что это парик.

На катера типа Кентавр будет установлено дополнительное оборудование и проведены испытания в море.

В Брюсселе обещают в скором времени принять "целевые меры" в ответ на действия России в Азовском море.

Несмотря на относительно небольшие мороз, шесть человек погибли от переохлаждения, четверо из них - на остановках транспорта.

Петер Сийярто заявил, что не возражает, если на встречу министров НАТО в декабре будут приглашены главы МИД Грузии и Украины

Топливной древесины было экспортировано в 550 раза больше, чем официально было экспортировано необработанных лесоматериалов.

В Украине в три раза уменьшилась общая сумма субсидий для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В Украине расходы на субсидии снизились в три раза

Астронавты и космонавты на станции в последние годы стали также настоящими YouTube-блогерами.

В течение часа котировки на эталонные марки нефти упали более чем на 4 процента, после чего немного выросли.

Украинский подход к окружающей среде способствует тому, что средняя температура на планете увеличится более чем на 5,1% градусов.

В октябре 2018 года в ООН зафиксировали 18 жертв среди гражданского населения на Востоке Украины.

Президент отметил, что на вооружение поступят как отечественные, так и иностранные образцы оружия.

В День достоинства и свободы по всей Украине почтили память героев Небесной сотни

Промышленное производство в Украине в октябре 2018 года увеличилось на 1,4% по сравнению с октябрем 2017 года.

В Станице Луганской 26 ноября, по словам Ирины Геращенко, будет отведена военная техника при условии сохранения режима тишины.

В ходе боевых действий на Донбассе ни один украинский военнослужащий в районе операции Объединенных сил не пострадал.

Также парламент 242 голосами назначил Оксану Маркарову полноценным министром финансов. До этого она была исполняющей обязанности главы Минфина.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2018 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей