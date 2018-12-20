Рада обязала УПЦ изменить название

Источник: Українські новини

Верховная Рада обязала Украинскую православную церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) указывать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви.

За принятие законопроекта №5309 за основу и в целом проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно ему, религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации, управляющий центр которой находится в государстве-агрессоре, обязана указывать в своем названии полное уставное название такой религиозной организации с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначением своего места в структуре иностранной религиозной организации.