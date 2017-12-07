Рада одобрила финансирование крымских телеканалов

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада дала добро на финансирование крымских телеканалов.

Так, за изменения в пункт 16 заключительных положений Бюджетного кодекса 7345 проголосовали 244 депутата.



Финансовая поддержка негосударственных телерадиокомпаний, которые работали на территории Крыма, предусмотрена за счет бюджетной программы Расселение и обустройство депортированных крымских татар и представителей других национальностей, депортированных с территории Украины.

В 2016 году на указанные цели было использовано из государственного бюджета 38 млн 859 тыс. гривен.



Изменениями предлагается исключить из текста цифры 2016 и оставить такое финансирование, пока действует программа поддержки переселенцев из Крыма.