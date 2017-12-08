Рада отменила налог на дополнительную стоимость на ввоз электромобилей

Источник: 112.ua

Верховная Рада отменила налог на дополнительную стоимость (НДС) на ввоз электромобилей в Украину в ходе голосования за внесение изменений в Налоговый кодекс.

Глава фракции БПП Артур Герасимов попросил поддержать эту поправку на голосовании, которое транслировал телеканал.

"Прошу поддержать этот бюджет с учетом следующей технической правки. Заключительные положения проекта закона о бюджете дополнить пунктом следующего содержания. Постановить, что нормы и положения п. 13 подраздела 2 и п. 15 подраздела 5 раздела 20 заключительных положений Налогового Кодекса об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость и акцизным сбором операции по ввозу на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, действуют до 1 января 2019 года",- заявил Герасимов.