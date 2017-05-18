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Рада отменила "закон Савченко"

Источник: 112.ua

18.05.2017

Верховная Рада Украины отменила зачисление срока предварительного заключения в срок отбывания наказания из расчета "один день предварительного заключения за два дня лишения свободы". Такое решение поддержали 227 народных депутатов.

Речь идет о законопроекте №5534 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно правила счета наказаний и учет срока предварительного заключения).

"Предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части первой настоящей статьи. При назначении наказаний, не указанных в части первой настоящей статьи, суд, учитывая предварительное заключение, может смягчить наказание или полностью освободить осужденного от его отбывания ", - в такой редакции предлагают оставить ч.5 ст.72 Уголовного кодекса Украины.

Депутаты поддержали документ с учетом поправки, озвученной в сессионном зале главой комитета по вопросам законодательного обеспечения правооохранительной деятельности Андреем Кожемякиным.

"В случае исключения пункта 2 раздела 2 из заключительных и переходных положений законопроекта, они не нужны уже, если возвращается ч. 5 ст. 72, ведь все равно, обратного действия этот законопроект иметь не будет, можно принять в целом. Там идет речь о сроках введения ", - сказал Кожемякин.

По его словам, в СИЗО находятся люди, подозреваемые в особо тяжких и тяжких преступлениях, а подозреваемых в преступлениях средней тяжести отпускают на поруки под домашний арест.

"Поэтому очень важной мотивацией сегодня является то, что убийца, насильник и человек, который предал Родину, он должен сидеть день за день, а все остальные сегодня по практике решений судов могут выходить под любые другие основания", - добавил Кожемякин.

 

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