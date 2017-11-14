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14.11.2017

Рада приняла госбюджет в первом чтении

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предложенный правительством, о государственном бюджете Украины на 2018 год (№7000). За такое решение проголосовали 260 народных депутатов.

Кабинет министров Украины предложил принять госбюджет на 2018 год с доходами 877 млрд гривен и расходами 948,1 млрд гривен. При этом установил в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1700 гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривны. Планируется принять государственный бюджет на 2018 год с предельным дефицитом госбюджета в сумме 77,9 млрд гривен.

Также планируется предусмотреть возвращение кредитов в госбюджет на уровне 7,3 млрд гривен.

Кроме того, предусматривается предоставление кредитов из госбюджета на уровне 14,2 млрд гривен. Предлагается предусмотреть предельный размер госдолга в сумме 1,999 трлн гривен. Проект госбюджета-2018 основан на прогнозе курса 30,1 гривен за доллар на конец 2018 года.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил нардепов за голосование, а глава ВР Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание парламента.

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