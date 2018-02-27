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27.02.2018

Рада приняла закон о платных дорогах

Источник: Корреспондент.net

Верховной Радой сегодня, 27 февраля, был принят закон, направленный на совершенствование законодательного регулирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии. За принятие за основу и в целом соответствующего законопроекта проголосовали 233 депутата.

Как отмечается, депутаты внесли изменения в закон "О концессиях", "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог", "Об автомобильных дорогах", "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины", "Об отчуждении земельных участков других объектов недвижимого имущества, которые на них размещены, которые находятся в частной собственности, для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости".

В частности, предусматривается, что на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения. В то же время после принятия решения о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, которые могут быть предоставлены в концессию, запрещается органам исполнительной власти совершать любые действия по предоставлению земельных участков, предусмотренных для строительства и эксплуатации этих автомобильных дорог, в пользование или/и в собственность граждан или юридических лиц. При этом решение о проведении концессионного конкурса принимает Кабинет Министров Украины, в котором, в частности, указываются технические параметры автомобильной дороги, базовые финансовые показатели предоставления автомобильной дороги в концессию, предельный срок, на который предоставляется концессия, предельный размер компенсаций концессионеру, маршрут альтернативного бесплатного проезда.

Предусмотрено, что Кабинет Министров определяет максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильным дорогам, построенным на условиях концессии, который платится с учетом уровня инфляции. Концессионные платежи зачисляются в государственный бюджет Украины и используются в соответствии с порядком направления средств государственного дорожного фонда.

Автомобильные дороги или их участки, по закону, относят к разряду платных только при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств по бесплатным автомобильным дорогам, протяженность автомобильных дорог (их участков), которая обеспечивает альтернативный бесплатный проезд транспортных средств, не должна превышать более чем в два раза протяженность платной автомобильной дороги.

В случае, если отчуждается часть земельного участка для строительства, капитального ремонта, реконструкции и обслуживания дорог, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, возможность рационального использования остальной его площади по целевому назначению определяется владельцем и по требованию владельца отчуждению подлежит весь земельный участок. Решение соответствующего органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о выкупе земельного участка других объектов недвижимого имущества, которые на нем размещены, для строительства, капитального ремонта, реконструкции и обслуживания дорог, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации имеет неограниченный срок действия.

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