Рада признала нелегитимными выборы президента России в Крыму

Источник: Українські новини

Верховная Рада признала нелегитимными выборы Президента России на территории аннексированного ею Крыма. За принятие проекта постановления №8168-1 проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226.

"Организация оккупационной российской администрацией в рамках выборов Президента России голосования на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь является противоправной", - сказано в заявлении.

Согласно документу, результаты данного незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий.

Они также никаким образом не могут свидетельствовать или каким-либо способом быть использованными как свидетельства какого-либо изменения статуса Крыма, определенного Конституцией и законами Украины.

Рада призывает международное сообщество применить дополнительные санкции против России и персональные санкции к лицам, причастным к организации и проведению незаконного голосования во время выборов Президента России на территории Крыма, а также причастным к систематическим нарушениям основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированной территории.