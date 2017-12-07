Рада продлила на год мораторий на продажу сельхозземель

Источник: 112.ua

Верховная Рада поддержала в целом закон № 7350 о продлении на год моратория на продажу сельскохозяйственных земель. За проголосовали 236 народных депутатов.

Документ продлевает до 1 января 2019 года действие моратория на продажу или отчуждение иным способом земель сельскохозяйственного назначения.

Отметим, мораторий на продажу земли в Украине действует с 2002 года.