Рада рассмотрела 95% поправок к "языковому закону"

Источник: Корреспондент.net

Верховная рада рассмотрела 1974 поправки ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта О функционировании украинского языка как государственного. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщил спикер ВР Андрей Парубий.

Всего ко второму чтению подано 2082 правки, нардепы с 28 февраля их рассматривают, однако, ни одну из правок не поддержали. На данный момент рассмотрено 1975 поправок, что составляет почти 95%.

"Коллеги, у нас осталось 107 поправок ... Завтра состоится открытое заседание комитета по вопросам культуры. На это заседание приглашаются все представители фракций... Завтра в 10:00 собираемся для продолжения нашей работы", - отметил глава парламента.

Отметим, поправки рассматривались практически в пустом сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий перед завершением рабочего дня напомнил нардепам, что в четверг состоится голосование за документ в целом, и призвал парламентариев к мобилизации в этот день.