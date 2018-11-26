Рада утвердила введение военного положения на 30 суток с 9:00 28 ноября

Источник: DW

Верховная рада в понедельник, 26 ноября, одобрила указ президента Петра Порошенко о введении в стране военного положения в связи с конфликтом в Керченском проливе. Документ поддержали 276 депутатов. Решение было принято накануне на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, позднее президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

Режим военного положения в Украине вступает в силу 28 ноября и будет действовать 30 суток в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем. При этом, согласно закону, органы власти, военное командование, военные администрации и органы местного самоуправления получают полномочия, необходимые для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, а также полномочия по ограничению конституционных прав и свобод человека, прав и законных интересов юрлиц.

Также в указе президента о военном положении указано, что следующие выборы главы государства состоятся 31 марта 2019.