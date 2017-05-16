Рада ввела штрафы за ношение георгиевской ленты

Источник: 112.ua

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2987 "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты”. Такое решение поддержали 238 народных депутатов.

Документ предусматривает штрафы 850-2550 грн за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения. Повторное нарушение в течение года повлечет больший штраф - от 2 550 грн до 5 100 грн или админарест до 15 суток.

При этом георгиевскую ленту или предметы с ее изображением в любом случае изымут.

Вместе с тем не будет наказываться использование георгиевской ленты или ее изображение: