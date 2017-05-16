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Рада ввела штрафы за ношение георгиевской ленты

Источник: 112.ua

16.05.2017

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2987 "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты”. Такое решение поддержали 238 народных депутатов.

Документ предусматривает штрафы 850-2550 грн за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения. Повторное нарушение в течение года повлечет больший штраф - от 2 550 грн до 5 100 грн или админарест до 15 суток.

При этом георгиевскую ленту или предметы с ее изображением в любом случае изымут.

Вместе с тем не будет наказываться использование георгиевской ленты или ее изображение:

  • на документах государственных органов и органов местного самоуправления, принятых или изданных до 1991 года;
  • на документах, выданных учреждениями образования и науки, предприятиями, учреждениями, организациями до 1991 года;
  • в экспозициях музеев, тематических выставках, Музейном фонде Украины, а также библиотечных фондах на различных носителях информации;
  • в произведениях искусства,
  • в процессе научной деятельности, в том числе во время научных исследований и распространения их результатов не запрещенным законодательством Украины способом;
  • на оригиналах боевых знамен;
  • на государственных наградах, юбилейных медалях и других отличиях, которыми награждались лица до 1991 года и в течение 1991-2015 годов в связи с годовщиной событий периода Второй мировой войны, а также на документах, удостоверяющих награждения ими;
  • на надгробных сооружениях, расположенных на территории мест захоронений, мест почетных захоронений;
  • во время изложения или реконструкции (в частности, исторической) исторических событий;
  • в частных коллекциях и частных архивных собраниях;
  • как объектов антикварной торговли;
  • в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, которые используются в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.
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