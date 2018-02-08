08.02.2018
Рада ввела уголовную ответственность за содействие совершению самоубийства
Источник: Українські новини
Верховная Рада ввела уголовную ответственность за любое содействие совершению самоубийства.
За принятие в целом законопроекта №4088 проголосовали 229 депутатов при минимально необходимых 226.
В частности, за любое содействие совершению самоубийства предполагается наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишения свободы на тот же срок.
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