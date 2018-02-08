Рада ввела уголовную ответственность за содействие совершению самоубийства

По состоянию на 31 января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тысяч авто с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока - более 246,4 тысяч автомобилей.

Событие может спровоцировать дальнейшее напряжение в отношениях Украины и Венгрии, которые и так не в лучшем состоянии после скандала из-за украинской реформой образования.

Сторонники Михаила Саакашвили скандировали "Украина без олигархов", "Демонтаж", "Отставка" и другие лозунги. По информации полиции, ситуация сейчас спокойная.

В Киеве на митинг пришли несколько тысяч человек

В новом реестре насчитывается 239 торговых названий, из них 47 препаратов, которые полностью будут возмещаться за государственный счет – бесплатных.

Уже завтра Украина оплатит в пользу фонда еще 87 млн долларов. Они будут выплачены в качестве процентов по программе stand-by 2014 года.

Наличие зенитно-ракетных комплексов С-400 в оккупированном Российской Федерацией Крыму не спасет Москву, если будет решен вопрос насчет существенных боевых действий, к которым будут привлечены не только Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В Украине намекнули на серьезный ответ на оружие России в Крыму

В Ивано-Франковской области умерла женщина, у которой были диагностированы грипп и корь.

Государственный "Укргазбанк" может войти в число первых финучреждений, которые будут приватизированы в обозримом будущем.

Приватизация в Украине: власти назвали банк, который пустят с молотка одним из первых

Адвокат политика утверждает, что в правовом поле для власти заблокированы какие-либо попытки по выдворению или экстрадиции Михаила Саакашвили.

Наиболее популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf, второе место занимает BMW i3, третье – Tesla Model S. Более половины электромобилей было зарегистрировано в Киеве.

Это первая украиноязычная композиция в репертуаре исполнителя Constantine. Он написал ее специально для Национального отбора на Евровидение-2018.

Заочное досудебное расследование будет вестись в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего главы СБУ Александра Якименко и его первого заместителя Владимира Тоцкого.

В январе страна экспортировала 19,69 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. А экспорт свинины сократился в 2,4 раза.

За неделю гриппом в Украине заболело 214 тысяч человек, 69% из них – дети. Показатель заболеваемости вплотную приблизился к эпидемическому порогу.

Евросоюз в ближайшие недели примет решение о продлении санкций против бывших украинских чиновников, в том числе и беглого президента Виктора Януковича.

В АРМА заявляют, что получили в управление все помещения на 31-33 этажах столичного бизнес-центра Гулливер, где расположены редакции медиа-холдинга Вести.

Президент Украины Петр Порошенко призвал австрийский парламент признать массовый голод в Украине в 1930-х годах геноцидом по отношению к украинскому народу.

В частности, за любое содействие совершению самоубийства предполагается наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишения свободы на тот же срок.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2017 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей