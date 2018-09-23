Радикалы из С14 провели файерный марш в Киеве

Источник: Корреспондент.net

Радикалы из организации С14 в субботу, 22 сентября, провели файерный марш на столичной Борщаговке. Акция под названием "Марш здоровой молодежи" была направлена на поддержку здорового образа жизни и против так называемых "наливаек", сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.



Отмечается, что члены С14 посетили несколько "наливаек", на которые жаловались местные жители, и оставили на стенах предупреждение их владельцам.



Во время марша радикалы жгли файера. Акцию сопровождали работники полиции.