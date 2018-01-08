Радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру

Источник: Корреспондент.net

Въезд в Киево-Печерскую лавру заблокировали около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14. Радикалы также перекрыли шлагбаум, сообщает Громадське.

На странице организации в Facebook указано, что они протестуют "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещенных не в церкви Московского патриархата.

"В лавре находится штаб сепаров и фсб-шников. Они отказываются отпевать бойцов АТО и крестных не в церкви МП", – говорится в сообщении.