Радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру
Источник: Корреспондент.net
Въезд в Киево-Печерскую лавру заблокировали около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14. Радикалы также перекрыли шлагбаум, сообщает Громадське.
На странице организации в Facebook указано, что они протестуют "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещенных не в церкви Московского патриархата.
"В лавре находится штаб сепаров и фсб-шников. Они отказываются отпевать бойцов АТО и крестных не в церкви МП", – говорится в сообщении.
Как сообщает Громадське, произошли словесные перепалки и небольшая потасовка. Протестующие пропустили несколько автомобилей, которые, по их словам, не принадлежат сотрудникам лавры.
В то же время радикалы начали бить по капоту автомобиль Range Rover, который пытался проехать.