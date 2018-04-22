Радикалы заявили о сожжении лагеря ромов в Киеве

Источник: Корреспондент.net

В Киеве радикалы националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе и уничтожили их палатки. Об этом в Facebook сообщил координатор организации Сергей Мазур.

"Цыган на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти из запрещенной территории. Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", - сообщил он.

По словам Мазура, на следующей неделе планируется также другие рейды.