Ракетные корабли РФ провели стрельбы в Черном море

Источник: Корреспондент.net

Отряд кораблей Черноморского флота ВМФ России провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря и вернулся в пункт базирования в Севастополь.

"Кроме ракетных катеров Ивановец и Р-60, которые непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота. Они принимали участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства", - цитирует издание сообщение пресс-службы флота.

Пресс-служба Черноморского флота официально не сообщает об учениях.