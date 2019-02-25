Рами Малек. За что любить лучшего актера года

Источник: Корреспондент.net

Премию Оскар за Лучшую мужскую роль получил актер Рами Малек. Он воплотил легендарного певца Фредди Меркьюри в байопике Богемская рапсодия. Впервые на большом экране Малек появился в 2006 году, сыграв египетского фараона в комедии Ночь в музее. Широкую известность он приобрел после выхода популярного сериала Мистер Робот.

На церемонии вручения Оскаров с ним произошли курьезные ситуация - его перекошенную бабочку пытался поправить едва ли не каждый встречный, но на сцене она все равно оказалась под углом. Получив свой первый Оскар он поскользнулся и упал на ступеньках. Корреспондент.net рассказывает о новол лучшем актере.

Рами Саид Малек родился 12 мая 1981 года в семье египетских коптов, переехавших в Америку в 1978 году. У него есть младший брат-близнец Сами, который сейчас преподает английский язык. Их старшая сестра Ясмин работает врачем скорой помощи.

"В детстве отец мог разбудить нас с братом посреди ночи и до утра говорить на арабском, чтобы мы не забывали родной язык", - говорит Малек.

Родители отдали его в юрилическую школу, несмотря на желание Рами стать актером. Но там он записался в драмкружок. Интересрно, что туда же ходила ныне известная голливудская актриса Кирстен Данст, начавшая сниматься в кино еще в детстве.

По воспоминаниям Рами, родители считали актерскую профессию ненадежной и переживали, что ему придется работат официантом всю жизнь.

"Переломный момент произошел, когда мне дали роль в моноспектакле. Отец пришел, увидел меня на сцене, и его это потрясло. "Хочешь быть актером, будь!" - сказал он после спектакля", - вспоминает Малек в интервью британской газете Guardian.

После окончания школы Малек поступил в университет, где в 2003 году получил степень бакалавра изобразительных искусств.

В 2006 году Рами снялся в комедии Ночь в музее в роли фараона Акменра, а также в двух сиквелах.

Положительный отзывы за актерскую игру Малек получил за роль в мини-сериале Тихий океан 2010 года:история о солдатах, которые сражаются в Тихом океане во время Второй мировой войны.

"Я думал, что это пик моей карьеры", - скажет позже Рами Малек.

"Когда начало мало-помалу получаться на кастингах, я был по уши в долгах и работал официантом. Пророчество родителей сбывалось, и я уже думал: к черту все это, подамся в риэлторы", - говорил Малек.

Прорывной работой для актера стала главная роль в психологическом сериале Мистер Робот. Его герой Эллиот Алдерсон днем - инженер кибербезопасности, а ночью - талантливый хакер, принимающий наркотики и страдающий расстройством личности. За нее актера наградили престижной премией Эмми в 2016 году.

Воплощение Фредди Меркьюри

Когда Рами Малеку предложили сыграть Фредди Меркьюри (выходца из семьи парсов с Занзибара) в байопике Богемская рапсодия, он посчитал, что никогда не сможет воплотить его на экране, но соло-гитарист Queen Брайан Мэй, продюсировавший фильм, нашел для него слова ободрения.

"Страх это то, что подстегивает нас". Группа тогда дала просто феерический концерт. Его слова меня очень вдохновили", - говорил Малек в интервью британским журналистам.

Конечно, это не все. Далее последовали сотни часов уроков по вокалу и тренировка с хореографами и специалистами по пластике, которые помогли актеру научиться двигаться "как Меркьюри" - нервно, рвано, бесконечно эксцентрично и бесконечно самоуверенно.

Ежедневно перед съемкой преображение актера занимало два часа: грим, изменение формы носа, парики и зубные протезы.

Bohemian Rhapsody - одна из известнейших композиций Queen. В честь нее и назвали картину о головокружительной истории успеха группы.

В ней показываются первые шаги никому неизвестного коллектива, его распад, воссоединение и моменты величайшего триумфа. О борьбе Фредди Меркьюри со СПИДом рассказывает поверхностно. Напомним, что один из величайших певцов скончался от этого вируса в 1991 году в возрасте 45 лет.

Это первый художественный фильм об истории группы Queen. До этого снимали только документальные ленты. Богемская рапсодия стала самым кассовым музыкальным байопиком в истории, собрав более 800 миллионов долларов в прокате. Однако критики восприняли фильм прохладно.

За эту роль Малек также получил Золой глобус. Его игру отмечали даже те критики, которые разгромили Богемскую рапсодию.

На Оскаре фильм оказался лидером по числу собранных наград - картина победила в четырех номинациях. Но именно статуетка Малека за Лучшую роль стала самой значительной.

Фильм также наладил личную жизнь актера. Он начал встречаться с актрисой Люси Бойнтон, исполнившей роль Мэри Остин, возлюбленной Фредди Меркьюри.

Пророк мужской моды

Еще несколько лет назад глянцевые журналы и модные издания назвали Рами Малека пророком мужской моды за безупречный стиль смарт-кэжуал. Никто лучше него в Голливуде сегодня не умеет сочетать рубашки, элегантные бомберы и брюки.

Помогает выбирать образы актеру известный голливудский стилист Илария Урбанти, которая не боится экспериментов и нередко предлагает ему примерять костюмы глубоких насыщенных оттенков, бургунди, стального или темно-синего.

Но вот на церемонии вручения Оскар оказалось не все идеальным - его бабочка оказалась слишком упрямой. Кто бы ее не поправлял, она все равно позвращалась к перекошенному состоянию.

Еще один неприятный инцидент произошел с Малеком сразу после вручения статуэтки - спускаясь по ступенькам актер поскользнулся и упал. На фотографиях он выглядел удивленным и растерянным. К нему сразу бросились на помощь несколько человек.

Они усадили Рами в кресло в первом ряду и вызвали медиков, которые увели его из зала. К счастью, никаких серьезных травм Малек не получил. Спустя примерно час счастливый актер поливал коллег шампанским и раздавал интервью.