Раскол в правительстве Меркель из-за беженцев все глубже

Источник: DW

Поздно вечером в среду, 13 июня, канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) попытались найти взаимоприемлемое решение в их споре по одному из пунктов немецкой миграционной политики. Попытка оказалась безуспешной. Конфликт внутри правительства Германии становится все острее.

Это тем более примечательно, что Меркель и Зеехофер возглавляют две братские партии - Христианско-демократический и Христианско-социальный Союзы (ХДС и ХСС), выступающие единым консервативным блоком. Кроме консерваторов в немецкое правительство - на правах младшего партнера - также входят социал-демократы, которые пока наблюдают за происходящим как бы со стороны.

В чем суть разногласий канцлера ФРГ и главы МВД?

Спор между канцлером и министром внутренних дел разгорелся по одному из 63 пунктов"генерального плана" МВД по ограничению притока беженцев в Германию. Зеехофер намерен, в частности, дать указание немецким пограничникам вообще не пропускать через границу в Германию беженцев, уже зарегистрированных в какой-либо из стран Европейского Союза. Выяснить это легко. С каждого беженца при регистрации снимают отпечатки пальцев.

По центральной же дактилоскопической картотеке ЕС можно быстро установить, в какой именно стране он впервые оказался на территории ЕС и ходатайствовал об убежище. Власти этой страны, указывает Зеехофер, ссылаясь на так называемый Дублинский регламент, и должны с ним разбираться.

Юристы в ведомстве федерального канцлера, однако, знают, что Дублинский регламент предусматривает целый ряд исключений из этого правила. Так, приоритет имеет, например, воссоединение семей. Если беженец несовершеннолетний, им тоже должны заниматься власти страны, в которой он фактически находится. Не допускается разлучать детей и родителей, мужей и жен, членов однополых брачных союзов.

Кроме того, беженцы имеют право на индивидуальный подход. Это значит, что беженцу, оставившему свои отпечатки пальцев, допустим, в Греции, но все равно обратившемуся с просьбой об убежище к немецкому пограничнику, нельзя просто отказать в пересечении границы Германии. Его полагается зарегистрировать, разместить в общежитии, накормить, завести дело.

Меркель надеется на Евросоюз

Ангела Меркель, сообщают немецкие информационные агентства, предложила министру компромисс: не пропускать через границу тех мигрантов, которым уже было отказано в убежище в какой-либо другой стране ЕС. Не секрет, что многие беженцы, получившие негативный ответ на свое ходатайство, допустим, в Италии, предпринимают повторные попытки - причем порой не безуспешные - зацепиться где-нибудь еще, в частности, в Германии.