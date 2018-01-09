Рассмотрение дела Януковича под угрозой – ГПУ

Источник: Корреспондент.net

Вследствие создания окружных судов есть вероятность, что дело против бывшего президента Виктора Януковича будут рассматривать сначала. Об этом во вторник, 9 января, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остаются открытым вопрос о делах того же Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново", – заявил Енин.



Он добавил, что Генпрокуратура не может допустить того, чтобы все резонансные дела слушались сначала.