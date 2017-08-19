Найти

19.08.2017

Раввин Барселоны посоветовал евреям уезжать из Испании

Источник: КорреспонденТ.net

Раввин Барселоны Меир Бар-Хен обратился к евреям Испании с призывом покинуть страну. Испания стала "центром исламского террора для всей Европы", заявил раввин в интервью Еврейскому телеграфному агентству в Нью-Йорке.

 

Еврейскую общину в Барселоне он назвал "потерянной", призвав членов общины приобрести недвижимость в Израиль и не повторять ошибку евреев в Алжире или Венесуэле.

По словам раввина, испанские евреи должны уехать из страны вовремя. Террористические атаки, отметил он, показали, насколько трудно не прочувствовать на себе все более растущую угрозу со стороны "радикального крыла" многочисленной исламской общины.

Особо подчеркнув, что говорит как частное лицо, а не от имени своей общины, Меир Бар-Хен также резко раскритиковал политиков и общественные организации, не предпринявших решительных мер борьбы с исламистским террором.

Новости раздела
Мир
19.08.2017
Волкер обсудит Украину в Минске, Вильнюсе и Киеве
Представитель Госдепартамента США присоединится к главе Пентагона во время его визита в Украину на День Независимости.
Мир
19.08.2017
Глава Пентагона приедет в Украину 24 августа
Джеймс Мэттис встретится с президентом Украины и министром обороны страны в День Независимости.
Мир
18.08.2017
СМИ: У террористов в Ливане нашли ракеты США
Американские ракеты были обнаружены после того, как военные отбили у боевиков Джебхат ан-Нусры позиции на северо-востоке страны.
Мир
18.08.2017
Германия выделит €1 млн на помощь беженцам в Украине
Деньги помогут населению, которое страдает от конфликта в восточной Украине.
Мир
18.08.2017
Капитализацию постов Трампа в Twitter оценили в $2 млрд
Уход Трампа резко снизит стоимость акций Twitter Inc.
Мир
18.08.2017
Трамп уволил советника по стратегическим вопросам
Уволен советник, рассказавший об экономической войне с Китаем.
Мир
18.08.2017
ООН расследует поставки ракетных двигателей в КНДР
Под подозрением Россия и Украина.
Мир
17.08.2017
Литва выдала США подозреваемого в обмане Facebook и Google
Римашаускас обвиняется в том, что обманом выманил у Facebook 98,88 млн долл.в, а в Google - 23,23 млн долл.
Мир
17.08.2017
В Нью-Йорке появилась статуя кормящего голубей Трампа
Так автор показал восхищение твитами президента.
Мир
17.08.2017
ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне
В результате теракта погибли по меньшей мере 13 человек.
Мир
17.08.2017
В Испании взорвалась нарколаборатория: есть жертвы и пострадавшие
В Испании взорвалась нарколаборатория: есть жертвы и пострадавшие
Мир
17.08.2017
Теракт в Барселоне: задержаны подозреваемые
В фургоне, сбившем пешеходов, обнаружили паспорт подданного Испании.
Волкер обсудит Украину в Минске, Вильнюсе и Киеве | Во Франции срочно эвакуировали вокзал