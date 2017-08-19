Раввин Барселоны посоветовал евреям уезжать из Испании

Источник: КорреспонденТ.net

Раввин Барселоны Меир Бар-Хен обратился к евреям Испании с призывом покинуть страну. Испания стала "центром исламского террора для всей Европы", заявил раввин в интервью Еврейскому телеграфному агентству в Нью-Йорке.

Еврейскую общину в Барселоне он назвал "потерянной", призвав членов общины приобрести недвижимость в Израиль и не повторять ошибку евреев в Алжире или Венесуэле.

По словам раввина, испанские евреи должны уехать из страны вовремя. Террористические атаки, отметил он, показали, насколько трудно не прочувствовать на себе все более растущую угрозу со стороны "радикального крыла" многочисленной исламской общины.

Особо подчеркнув, что говорит как частное лицо, а не от имени своей общины, Меир Бар-Хен также резко раскритиковал политиков и общественные организации, не предпринявших решительных мер борьбы с исламистским террором.