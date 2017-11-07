Разгневанная изменой мужа женщина вынудила самолет сесть

Источник: Корреспондент.net

Самолет авиакомпании Qatar Airlines, выполнявший рейс из Дохи на Бали, вынужден был в экстренном порядке зайти на посадку из-за женщины, уличившей своего мужа в измене, передает Gulf News.

Сообщается, что женщина разблокировала смартфон своего супруга, пока тот спал, и принялась изучать его переписку. Найденное настолько ее разъярило, что женщина принялась колотить мужчину, даже не успевшего понять, что произошло.

Эпипаж предпринимал попытки утихомирить разгневанную пассажирку, однако безуспешно. В итоге, пилоты вынуждены были совершать экстренную посадку на Бали.