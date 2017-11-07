07.11.2017
Разгневанная изменой мужа женщина вынудила самолет сесть
Источник: Корреспондент.net
Самолет авиакомпании Qatar Airlines, выполнявший рейс из Дохи на Бали, вынужден был в экстренном порядке зайти на посадку из-за женщины, уличившей своего мужа в измене, передает Gulf News.
Сообщается, что женщина разблокировала смартфон своего супруга, пока тот спал, и принялась изучать его переписку. Найденное настолько ее разъярило, что женщина принялась колотить мужчину, даже не успевшего понять, что произошло.
Эпипаж предпринимал попытки утихомирить разгневанную пассажирку, однако безуспешно. В итоге, пилоты вынуждены были совершать экстренную посадку на Бали.
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