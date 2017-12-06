Разменная монета. Что будет с мелкими деньгами в Украине?

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля

Ежедневно через кошельки украинцев проходит множество разменных монет. Некоторые из них пользуются особым спросом у нумизматов, а их цена может в десятки раз превышать номинал. К примеру, за 2 копейки 1992 года коллекционеры готовы отдать несколько тысяч гривен. Вскоре перечень редких экземпляров может пополниться. Поскольку Нацбанк планирует отказаться от изготовления мелочи. Сколько будут стоить последние монеты, отчеканенные в Украине, сейчас сказать сложно, но, вероятно, выше себестоимости. Но как такое решение, в случае его принятия, повлияет на цены и инфляцию? Центр общественного мониторинга и контроля собрал мнения и прогнозы экономистов.

Копейка миллионы сбережет?

По информации НБУ, в денежном обороте Украины находится столько монет, что их общая сумма при подсчете составит более 2,04 млрд грн. Средства – огромные, но в Нацбанке говорят, что они теряют покупательную способность и почти не выполняют свою главную функцию – платежную. В магазинах и маршрутках их принимают неохотно, а покупатели обычно просят перечислить сдачу на дисконтную карту.

«Это объективный процесс, рынок сам отвергает мелкие монеты. В магазинах очень редко дают сдачу в 1-2-5 копеек, а даже если и дают, то их никто не забирает», – считает руководитель экономических программ Института общественно-экономических исследований Ярослав Жалило.

Поэтому в банковскую систему возвращается не более 4% мелочи. В то же время расходы на изготовление монет в несколько раз превышают их номинальную стоимость, а банки и другие участники торговых отношений ежегодно тратят крупные средства на их транспортировку, инкассацию и хранение. По словам директора департамента денежного обращения НБУ Виктора Зайвенко, за последние 4 года на это ушло порядка 160 млн грн. Именно поэтому Национальный банк планирует прекратить чеканить 1, 2, 5 и 25 копеек. Госрегулятор продолжит производить только 10 и 50 копеек, а также металлическую 1 гривну.

«Если ввести округление до 10 копеек и прекратить выпуск мелких монет, это позволит экономить 91 млн грн в год», – объясняет господин Зайвенко.

В Нацбанке уверяют, что люди смогут пользоваться мелочью, как и прежде, изымать ее не собираются. Однако пополнять запасы не будут, и монеты постепенно выйдут из употребления. Это так называемое «мягкое» изъятие копеек из оборота за счет прекращения их выпуска.

«Те монеты, которые сейчас находятся в обращении, продолжают там оставаться. Населению не нужно волноваться и бежать в какие-то учреждения и банки, и пытаться избавиться от этих монет», – пояснила заместитель директора Департамента денежного обращения НБУ Оксана Галыць.

Подобный путь уже прошло немало развитых стран мира, в том числе Швеция, Норвегия и Дания еще в 1972 – 1973 гг., Австралия и Новая Зеландия – в начале 90-х гг., а Канада буквально 4 года назад.

Цены – вверх или вниз?

Чтобы урегулировать отношения между потребителями и продавцами, НБУ предлагает ввести правила округления по арифметическому методу до десятых. Если сумма в чеке заканчивается на 1, 2, 3, 4 копейки, она уменьшается до ближайшей цифры с нулем. Например, если человек должен заплатить 85,64 грн, то на кассе он отдаст только 85,60 грн. Это играет в пользу покупателя. Если в чеке – 5, 6, 7, 8, 9 копеек, то сумма округляется до нуля, но на этот раз в сторону увеличения, что выгодно продавцу. То есть человек, приобретая продуктов на 112,36 грн, уплатит 112,40 грн.

Магазин будет обязан указать в чеке первоначальную сумму и сумму после округления. Правила будут действовать только в случае наличных операций. При оплате банковской картой округления не будут производиться. Также их не будут применять, если у покупателя и продавца есть монеты нужного номинала и в нужном количестве для полного расчета.

Некоторые аналитики утверждают, что отказ от мелочи может привести к росту цен. Так как торговые сети получат еще один законный повод повысить стоимость продукции.

«У нас в цену товара вкладывается НДС, который тоже, в первую очередь, рассчитывается на копейки. То есть все цены на товары будут изменены и расчет НДС, в частности. И вся цена товара может увеличиться на несколько гривен», – отмечает финансовый эксперт «Реанимационного пакета реформ» Руслан Черный.

В НБУ объясняют, что новые правила никак не повлияют на цены, поскольку округлению подлежит не стоимость товара, а только общая сумма всех товаров в чеке. То есть та или иная единица товара будет стоить так же, как и до изменений. По мнению экономического эксперта Александра Крамаренко, отказ от мелких монет мало отразится на кошельках украинцев.

«Наши самые маленькие покупки – это несколько гривен. Допустим, 5, 8, 10 грн. Округление на 4-5 копеек – это меньше, чем процент (от покупки – прим. ред). Я не уверен, что мы вообще это почувствуем», – констатирует аналитик.

Бояться инфляции тоже нет оснований – уверяют специалисты. Нацбанк не заинтересован в решениях, которые могут привести к ее росту. Тем более, что в проекте бюджета на следующий год уже заложен показатель инфляции не более 7%, и власть будет пытаться удержать обещанный уровень.

«Инфляция, груз высоких цен – то, что волнует людей наиболее. В этом году она будет измеряться, надеюсь, уже однозначной цифрой – менее 10%. А до 2019 года, это наша общая задача, мы должны выйти на показатель инфляции около 5% годовой», – подчеркнул Президент Украины Петр Порошенко.

Национальный банк уже не в первый раз поднимает вопрос о выводе мелочи из обращения. Государственный регулятор рассматривал такую возможность в 2010 и 2015 годах, но тогда решение не было принято. На этот раз судьбу копеек решит общество. До 18 декабря будут проходить общественные слушания. Окончательный вердикт будет зависеть от пожеланий украинцев.