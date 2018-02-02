Разыскиваемый экс-чиновник Нафтогаза пришел в ГПУ

Источник: Корреспондент.net

Объявленный в розыск бывший заместитель председателя правления НАК Нафтогаз Украины Евгений Корнийчук пришел в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 2 февраля.

"Бывший заместитель председателя правления НАК Нафтогаз Украины Евгений Корнийчук явился в ГПУ для дачи показаний по производству о завладении денежными средствами ГАО Черноморнефтегаз при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок", – написала Сарган.

Ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Корнийчуку объявлено о подозрении. "Пользуясь возможностью, зная, что он находится на территории Украины и пока скрывается от следствия, предлагаю ему добровольно обратиться в ГПУ, что повлияет на квалификацию его преступления", - заявил Луценко.

Корнийчук занимал должность заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины с марта 2010 года и был уволен 26 июня 2013 года по собственному желанию. До этого, в 2004-2005 годах, он был заместителем генерального директора по финансам в Укргаздобыче.