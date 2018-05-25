Разыскиваемый Интерполом иностранец хотел под видом фаната ЛЧ пробраться в Украину

Источник: Українські новини

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали разыскиваемого Интерполом иностранца за подделку документов в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

По словам Слободяна, во время следования организованных групп болельщиков и оформления пассажиров рейса, прибывшего из Каира (Египет), в терминале Д аэропорта "Борисполь" пограничники обнаружили лицо без гражданства 1985 года рождения, который заявил, что следует на финал Лиги чемпионов.

Отмечается, что в отношении данного иностранца произошло срабатывание базы данных Интерпола.

Его разыскивают в Испании за подделку документов.

Он задержан и передан в подразделение Национальной полиции.