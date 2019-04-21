Речь Зеленского после экзит-поллов: текст и видео

Источник: Корреспондент.net

Мы сделали это вместе! Сейчас не будет никакого пафоса. Я просто хочу сказать спасибо своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили. Моей жене - за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала все, что обо мне говорили, наверное не вышла бы за меня. Спасибо родителям моей жены, моим детям, всей моей семье.

Благодарю всю нашу команду! Всему штабу, каждому: экспертам, юристам, волонтерам, наблюдателям, колл-центру, всем, всем спасибо. Отдельная благодарность госпоже Оксане и госпоже Любе, которые убирали за вышеперечисленными. Спасибо Кварталу 95, правда то, что я увидел… Можете теперь называться Квартал 73 (по данным экзитполов Зеленский набирает 73,2 процента - ред.).

Спасибо правоохранителям за честную службу. Спасибо СБУ за то, что держали меня в тонусе. Благодарю всех наших военных и волонтерам за то, что вы бережете Украину. Спасибо всем журналистам.

Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали. Спасибо всем украинцам, которые сделали другой выбор. Спасибо всем украинцам, где бы вы сейчас не находились.

Я обещаю, что никогда не подведу вас всех!

И напоследок: пока я еще не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсовесткого Союза: "Посмотрите на нас. Все возможно".

И мы хотим вам кое-какую вещь показать. Посмотрите, это правда, это не монтаж, это не фейк. Посмотрите какой сектор? 73! (во время предвыборной кампании Зеленский записал ролик на стадионе Олимпийский на фоне 73 - ред.).