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26.10.2018

Редкая находка. Тронный зал легендарного Рамзеса

Источник: Корреспондент.net

В восточном пригороде Каира-эль-Матарии - торжественный зал времени правления одного из самых знаменитых фараонов Древнего Египта Рамзеса Второго.

Его часто называли Фараон чудес, Царь-солнце, Царь царей, поскольку он сделал Египет великой державой. Считается, что фараон прожил свыше ста лет, из которых 67 правил Египтом, и оставил более 100 детей от 60 жен. Корреспондент.net рассказывает подробности.

 

Уникальное и важное открытие

Египетская археологическая миссия обнаружила торжественный зал времени правления легендарного фараона Древнего Египта Рамзеса Второго. Он правил в 1279-1213 годах до нашей эры и оставил богатое наследие.

Рамзес прославился своими победам, завоеваниями, освоениями новых территорий, успехами в строительстве и ирригации. При нем границы Египта расширились до территорий современных Сирии и Судана.

Руководитель миссии Мамдуха ад-Дамати говорит, что сооружение хорошо сохранилось, поэтому считается уникальной и очень важной находкой.

Этот зал использовался фараоном Рамзесом Вторым и его наследниками для специальных церемоний, в ходе которых фараон сидел на троне, расположенном на возвышении.

Так все собравшиеся могли лицезреть главу государства из любой части комнаты, а также слышать его речи.

В скором времени один из египетских музеев также пополнится очередными табличками с иероглифами. На одной из них, кстати, было начертано изображение Рамзеса Второго.

Кроме того, на месте раскопок обнаружены каменные стены и многочисленные фрагменты керамики: это указывает на располагавшееся здесь крупное хранилище зерна.

Рамзеса Второго неоднократно перезахоранивали в разных местах из-за активности грабителей. Только в 1881 году останки фараона стали достувны для ученых, которые и сегодня исследуют их в научных целях.

Сейчас его мумия выставлена на всеобщее обозрение в Египетском музее.

 

Гробница и огромный сфинкс

В марте прошлого года при проведении ремонтных работ в неблагополучном квартале на окраине Каира была раскопана гигантская статуя фараона, которую пришлось извлекать из земли по частям: отдельно голову, корону, правое ухо и фрагмент глаза.

Выполненную из кварцита скульптура назвали одной из самых значительных среди всех находок.

В мае сообщалось, что археологи нашли в некрополе Саккара гробницу одного из самых успешных военачальников времен расцвета Древнего Египта.

"Эта гробница, по всей видимости, строилась во времена и Сети I, и Рамзеса II. Мы еще не завершили ее раскопки, однако уже сейчас можно сказать, что она дала нам огромное количество артефактов, свидетельствующих о крайне высоком социальном статусе покоящегося в ней человека и его семьи", - заявила Ола эль-Агизи из Университета Каира.

Фрески и барельефы, сохранившиеся в усыпальнице, помогли археологам раскрыть историю жизни этого военачальника по имени Иврий.

Как повествуют надписи, он начал карьеру при Сети I, родоначальнике 18 династии Древнего Египта, и впоследствии стал одним из приближенных советников и главнокомандующим войск его сына, Рамзеса Второго.

Помимо записей о победах на восточных границах Египта, которые армии Рамзеса Второго одержали благодаря командованию Иврия, на стенах упоминаются и два других имени - его сына Юппы и внука Хатиэя.

Большие размеры усыпальницы и ее богатое убранство, как считает эль-Агизи, говорят о том, что в ней были погребены мумии всех трех сановников. Как полагают археологи, они могут находиться в центральной части и в западных коридорах гробницы, которые еще предстоит раскопать.

 

Почему Древний Египет пал

В Древнем Египте, который просуществовал 40 веков, когда наводнения в пойме Нила были достаточно сильными, его долина была одним из самых плодородных и богатых мест на всей территории древнего мира.

На протяжении всех этих веков Египет, растянувшийся на шесть тысяч километров по северо-востоку Африки, был знаменит своими архитектурными, научными, медицинскими, литературными достижениями.

Все древнеегипетские города были построены в долине этой реки. От ежегодных разливов Нила зависела жизнь древних египтян, их экономика, культура и религия. Илистыми водами, богатыми минералами и органическими веществами, орошали сельскохозяйственные земли.

Как выяснили ученые, во время упадка империи Птоломеев извержения вулканов в Эфиопии стали причиной отсутствия разливов Нила.

Сернистые газы и частицы пепла поднимались в стратосферу и отражали солнечный свет. Это приводило к охлаждению атмосферы, менее обильным осадкам и, как следствие, недостаточному разливу Нила.

Систематические засухи в Египте привели к бунтам, болезням, инфляции, административной коррупции, уменьшению количества сельского населения, миграциям и росту количества заброшенных земель.

Гибель Клеопатры, последней из правящих Птолемеев, и окончательный переход Египта к Древнему Риму последовали за периодом неурожая, голода, продажи земель, эпидемии чумы и депопуляции сельских районов.

Эти бедствия были, вероятно, связаны с крупным вулканическим извержением в 44 году до нашей эры, третьим по силе за последние 2,5 тысячи лет.

Таким образом война с римлянами стала лишь финальным аккордом правления Птоломеев, а не его причиной.

 

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