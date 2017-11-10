Редкой красоты северное сияние показали на видео

Источник: Корреспондент.net

В США в штате Мичинан на видео было снято редкой красоты северное сияние, которое возникло на фоне ночного неба, передает Mashable.

Издание сообщает, что снять на видео северное сияние удалось во вторник. В ролике показано, какие удивительные и масштабные по своим размерам переливы возникают на фоне темного неба.