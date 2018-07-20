Найти

20.07.2018

Референдум на Донбассе. Что Путин предложил Трампу

Источник: Корреспондент.net

Российский лидер Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбассе, "чтобы разрешить конфликт" на востоке Украины, сообищил Bloomberg.

После саммита в Хельсинки Путин говорил, что в ходе переговоров с Трампом обсуждалась Украина и "некоторые новые идеи по способам урегулирования ситуации" на Донбассе.

Российские источники сообщают, что идея референдума на Донбассе не предполагает крымский сценарий. 

 

Референдум Путина на Донбассе

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на людей, присутствующих на закрытой встречи президентов США и России пишет, что Путин сообщил российским дипломатам о своем предложении Трампу провести референдум на Донбассе. По мнению лидера РФ, голосование поможет разрешить конфликт на востоке Украины.

Отмечается, что Путин согласился с просьбой Трампа не раскрывать этот план публично, чтобы президент США мог его обдумать.

Деталей того, что обсуждали два лидера на саммите в Хельсинки,  а большая часть информации, как отмечает издание, до сих пор поступает из России.

"Будет трудно убедить Украину и ее сторонников в Европе, которые по-прежнему привержены заключенному при посредничестве Европы соглашению 2015 года о перемирии в Донбассе, части которого контролируются поддерживаемыми Россией сепаратистами", - пишет агентство.

По словам источников, предложение Путина потребует проведения под эгидой международного сообщества голосования среди жителей ЛДНР об их статусе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать детали того, что Путин сказал об Украине на саммите, заявив только: "Обсуждались некоторые новые идеи. Над ними будут работать".

19 июля Трамп написал сообщение в Twitter, в котором саммит в Хельсинки называется "большим успехом" и упомянул Украину среди обсуждаемых тем, не приводя подробностей.

Bloomberg отмечает, что предложение Путина о референдуме встревожило украинских чиновников после того, как Трамп на прошлой неделе, казалось, оставил открытой возможность признания аннексии Крыма.

США и Европейский союз уже неоднократно обвиняли Россию в отправке войск и оружия для поддержки сепаратистов на востоке Украины. Россия отрицает эти обвинения, хотя Украина на своей территории брала в плен российских солдат и захватила ряд вооружений, пишет Bloomberg.

19 июля Путин заявил, что риски обострения ситуации на востоке Украины сохраняются. По его словам , причина этого заключается в "несоблюдении Киевом взятых на себя полномочий".

Он также заявил, что "на агрессивные действия НАТО" Россия будет реагировать соразмерно.

"На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямю угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", - сказал он.

 

Крымский сценарий

На пресс-конференции с Трампом после саммита в Хельсинки Путин заявил, что позиция России и США по Крыму неизменна. Трамп считает аннексию незаконной, Путин же говорит, что для Москвы "этот вопрос закрыт".

"Мы считаем, что провели референдум, согласно международному праву", - подчеркнул российский президент.

"Мы знаем позицию президента Трампа по поводу того, что Крым - это часть украинского государства, он мне сегодня (на саммите - ред.) об этом еще раз сказал", - говорил Путин в интервью Fox News.

Лидеры ЛДНР в мае 2014 года провели референдумы, по итогам которых провозгласили независимость. Голосование было признано незаконным, как США, так и Евросоюзом, в то время как Украина назвала это "фарсом", отмечает агентство.

Россия в свое время заявила, что уважает эти референдумы. В прошлом году Путин подписал указ о признании паспортов и других документов, выданных сепаратистами на Донбассе.

В прошлом году Игорь Плотницкий, на момент, когда занимал пост главы ЛНР, заявил РИА Новости, что если бы референдум проводился на Донбассе, то "результат был бы таким же, как и в Крыму", напоминает Bloomberg.

Агентство Интерфакс 20 июля со ссылкой на российский информированный источник сообщило, что идея о референдуме не беспочвенна и обсуждается, однако крымского сценария она не предполагает.

"Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников [минского] процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права", - сказал собеседник.

Он подчеркнул, что основная задача заключается в том, чтобы избежать некорректных трактовок этой инициативы. В первую очередь необходимо понимать, что голосование в Донбассе не предполагает крымского сценария, пояснил он.

"Речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права", - сказал он.

 

Трамп станет худшим врагом Путина

Идея референдума на Донбассе может оказаться в центре будущих дикуссий президентов США и России.

В администрации американского лидера сообщили, что Трамп пригласил Путина в Белый дом и обратился к своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону с просьбой организовать визит.

Также началась подготовка к грядущему раунду российско-американских переговоров.

При этом в интервью каналу CBS Трамп заявил, что в случае разлада в отношениях с российским коллегой, он станет для президента РФ "худшим врагом, которого тот когда-либо видел".

Он отметил, что был намного более строг к Москве, чем его предшественник Барак Обама и все другие американские президенты.

При этом подчернкул, что налаживание отношений с Россией является позитивным развитием событий и ждет новой встречи с Путиным.

 

Новости раздела
Мир
20.07.2018
Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста
Президент РФ утверждает, что ему не нравится ни один из вариантов реформы по повышению пенсионного возраста. Вместе с тем он призвал "оперировать конкретными вещами и реальными, профессиональными прогнозами".
Мир
20.07.2018
ЕС сдержанно воспринял новый план Лондона по "Брекзиту"
Глава делегации ЕС констатировал, что в новом плане Терезы Мэй многие вопросы остаются открытыми. Правительство ФРГ с чувством обеспокоенности следит за переговорами по "Брекзиту".
Мир
20.07.2018
США не поддерживают референдум в Донбассе - Госдеп
Организация так называемого референдума в части Украины, которая не находится под контролем правительства, будет незаконной, заявили в Госдепе США.
Мир
19.07.2018
Медитация и сны о еде. Как дети выжили в пещере
В Таиланде прошла пресс-конференция со спасенными из пещеры в подростками, которых день назад выписали из больницы.
Мир
19.07.2018
Суд ООН требует у РФ отчета о решении по Меджлису
Россию обязали до 18 января 2019 года проинформировать о конкретно принятых шагах по выполнению приказа о снятии запрета деятельности Меджлиса.
Мир
19.07.2018
Трамп призвал реализовать "распространение ядерного оружия"
Трамп заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с Путиным, чтобы "начать воплощать в жизнь многие вещи", в том числе и распространение ядерного оружия. Вероятно, президент США вновь "оговорился".
Мир
19.07.2018
ЕС готовит ответные меры на возможные новые пошлины США
Евросоюз предостерег Трампа от дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и ЕС. В случае если США введут новые пошлины на автопродукцию из ЕС, последствия будут катастрофическими, предупредили в Брюсселе.
Мир
18.07.2018
Google получила рекордный штраф в Европе за монополизм
Это крупнейший антимонопольный штраф в истории ЕС
Мир
18.07.2018
Еще пять стран присоединились к санкциям ЕС против России
Страны будут обеспечивать соответствие их национальной политики принятому решению Совета ЕС
Мир
18.07.2018
Венгрия не будет участвовать в Договоре ООН о миграции
Будапешт утверждает, что разрабатываемый ООН документ противоречит здравому смыслу и интересам Венгрии. Венгрия не готова признать миграцию как одно из прав человека, подчеркнул глава МИД страны Петер Сийярто.
Мир
18.07.2018
Американский отставной генерал: Трамп должен был противостоять Путину
Россия уважает только силу, так что попытки Трампа ослабить НАТО - это ужасная ошибка, заявил в интервью DW бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
Мир
18.07.2018
В США подготовили законопроект против Nord Stream2
Законопроект призван ускорить утверждение экспорта сжиженного газа в Европу и вводит санкции против российских энергетических проектов.
Мир
18.07.2018
США больше не являются целью России - Трамп
США больше не являются целью РФ в плане ее вмешательства во внутренние американские дела, заявил Дональд Трамп.
Мир
17.07.2018
СБУ помогла турецким спецслужбам незаконно вывести из Украины оппозиционного к Эрдогану журналиста, - НСЖУ
Факт вывоза подтвердил НСЖУ коллега Юсуфа - журналист Юнус Ердогду.
Мир
17.07.2018
Экс-начальник московского управления СКР задержан по делу о взятке
Александра Дрыманова подозревают в незаконном получении 10 тысяч евро. Ранее Дрыманова обвинили в коррупции его подчиненные.
Мир
17.07.2018
ЕС обратился к России в годовщину крушения МН17
Могерини призвала власти РФ признать причастность к катастрофе и содействовать расследованию.
Мир
17.07.2018
РФ предложила мировое соглашение в газовом споре
Российская сторона предлагает мировое соглашение как один из вариантов в споре Нафтогаза и Газпрома в Стокгольмском арбитраже.
Мир
17.07.2018
Трамп признал вмешательство России в выборы в США
Глава США полностью верит выводам американских спецслужб, обвинившим Россию во вмешательстве в выборы 2016 года.
Мир
16.07.2018
Китай пожаловался в ВТО на планируемые пошлины США
Пекин недоволен 10-процентными таможенными пошлинами, которыми Вашингтон грозит обложить ряд китайских товаров.
Мир
16.07.2018
Противники Трампа назвали его заявления в Хельсинки позорными
Сенаторы-демократы подвергли резкой критике сомнения Дональда Трампа в том, что Россия вмешивалась в предвыборную кампанию в США в 2016 году.
Мир
16.07.2018
Хорватия встретила сборную после финала ЧМ-2018
На главной площади Загреба собралась многотысячная толпа, которая пришла поприветствовать футболистов.
Мир
16.07.2018
Трамп: Отношения с РФ изменились за четыре часа
Сегодняшняя встреча с Путиным является только началом долгого процесса, заявил президент США.
Мир
16.07.2018
Нефть подешевела на 3,5% за день
В понедельник цены на нефть продолжили падение из-за роста предложения в Ливии и Саудовской Аравии.
Мир
16.07.2018
Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки: онлайн
Украина, Сирия, ядерная безопасность - главные темы саммита президентов США и России. Путин и Трамп беседовали тет-а-тет более двух часов.
Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17