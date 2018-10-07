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07.10.2018

Реформа образования приносит плоды - Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Реформа образования в Украине сейчас является самой важной, и первые изменения уже можно увидеть в школе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на церемонии награждения лучшего учителя Global Teacher Prize Ukraine в воскресенье, 7 октября.

"Воспитание и будущее формирование личности зависит от двух факторов: первое - это родители, второе - это учителя. Если меня спросить, какая реформа самая важная, я скажу, что это реформа образования. И эта реформа начинает приносить свои плоды. И если есть какие-нибудь сомнения по этому поводу, придите и посмотрите на наших современных первоклассников, которые учатся по программе Новая украинская школа. Посмотрите, как они бегут в школу, потому что им там нравится, посмотрите, как их там встречают учителя. И это уже огромные перемены, которые происходят", - цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

Он отметил, что эти дети будут теми украинцами, которые будут жить в Европейском Союзе, а Украина, по его убеждению, будет членом ЕС. "И они будут способствовать тому, чтобы наша страна и наш народ вернулись в семью европейских народов", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что сейчас, с началом реформы средней школы, также внедряется и инклюзивное обучение, и среди учителей, участвовавших в конкурсе Global Teacher Prize Ukraine, есть те педагоги, которые специализируются на инклюзивном образовании.

По словам Порошенко, важность этого заключается не просто в том, что в обществе меняется отношение к людям с особыми потребностями, но и в том, что с изменением сознания дети также воспитываются в уважении к своей стране и своему народу.

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