Реформа образования приносит плоды - Порошенко
Источник: Корреспондент.net
Реформа образования в Украине сейчас является самой важной, и первые изменения уже можно увидеть в школе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на церемонии награждения лучшего учителя Global Teacher Prize Ukraine в воскресенье, 7 октября.
Он отметил, что эти дети будут теми украинцами, которые будут жить в Европейском Союзе, а Украина, по его убеждению, будет членом ЕС. "И они будут способствовать тому, чтобы наша страна и наш народ вернулись в семью европейских народов", - сказал Порошенко.
Президент отметил, что сейчас, с началом реформы средней школы, также внедряется и инклюзивное обучение, и среди учителей, участвовавших в конкурсе Global Teacher Prize Ukraine, есть те педагоги, которые специализируются на инклюзивном образовании.
По словам Порошенко, важность этого заключается не просто в том, что в обществе меняется отношение к людям с особыми потребностями, но и в том, что с изменением сознания дети также воспитываются в уважении к своей стране и своему народу.