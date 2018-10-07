Реформа образования приносит плоды - Порошенко

"Воспитание и будущее формирование личности зависит от двух факторов: первое - это родители, второе - это учителя. Если меня спросить, какая реформа самая важная, я скажу, что это реформа образования. И эта реформа начинает приносить свои плоды. И если есть какие-нибудь сомнения по этому поводу, придите и посмотрите на наших современных первоклассников, которые учатся по программе Новая украинская школа. Посмотрите, как они бегут в школу, потому что им там нравится, посмотрите, как их там встречают учителя. И это уже огромные перемены, которые происходят", - цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

Он отметил, что эти дети будут теми украинцами, которые будут жить в Европейском Союзе, а Украина, по его убеждению, будет членом ЕС. "И они будут способствовать тому, чтобы наша страна и наш народ вернулись в семью европейских народов", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что сейчас, с началом реформы средней школы, также внедряется и инклюзивное обучение, и среди учителей, участвовавших в конкурсе Global Teacher Prize Ukraine, есть те педагоги, которые специализируются на инклюзивном образовании.

По словам Порошенко, важность этого заключается не просто в том, что в обществе меняется отношение к людям с особыми потребностями, но и в том, что с изменением сознания дети также воспитываются в уважении к своей стране и своему народу.