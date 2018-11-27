Регулятор пересчитал тарифы на отопление

Источник: Корреспондент.net

В связи с подорожанием газа тариф на отопление для насления может увеличиться на 17,1%. Об этом говорится в ответе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пишет УНИАН во вторник, 27 ноября.

"По предварительным расчетам НКРЭКУ, сделанным с учетом требований действующего законодательства, для лицензиатов комиссии тарифы на тепловую энергию для нужд населения увеличатся в среднем на 17,1%", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что средняя стоимость услуги централизованного отопления (в частности для двухкомнатной квартиры) увеличится с 975 до 1136 грн. Таким образом, тариф вырастет на 161 гривну, заявили НКРЭКУ.