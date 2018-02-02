Рейсы Wizz Air из Киева в Лондон будут ежедневными

Источник: Українські новини

Венгерская авиакомпания Wizz Air с 19 апреля добавит две новые частоты на маршруте Киев-Лондон. В результате, рейс из столицы Украины в столицу Великобритании станет ежедневным.

Кроме Киева, Wizz Air также увеличит количество рейсов в Бухарест - с 21 до 26. Запуск новых рейсов в Киев и Бухарест станет возможным благодаря расширению базы авиакомпании в аэропорту Лондон-Лутон до 8 воздушных судов. В апреле лондонская база пополнится еще одним самолетом Airbus A321.

"Будучи вторым по величине оператором в аэропорту Лондон-Лутон, Wizz Air продолжает инвестировать в аэропорт, что подчеркивает нашу приверженность британскому рынку. Мы также продолжаем создавать больше местных рабочих мест на нашей базе в Лондон-Лутон и возможность развивать карьеру в авиации с одной из самых быстрорастущих и динамичных авиакомпаний Европы", - отметил главный корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.