Рейтинг Путина пострадал из-за санкций – Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Россия платит высокую экономическую цену за свою агрессию, а без санкций ее власти не занимались бы Нормандским процессом. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 22 сентября.

"Санкции – единственный несиловой инструмент, который мы имеем в распоряжении, чтобы в такой ситуации оказать давление на агрессора. При этом вообще речь не идет о наказании России. Цель состоит в том, чтобы удерживать Путина за столом переговоров. И в этом смысле санкции очень действенные", – заявил Порошенко.

По его мнению, без санкций "Путин не занимался бы Нормандским процессом, призванным найти мирное решение".

"Сейчас Россия платит высокую экономическую цену за свою агрессивную внешнюю политику, и популярность Путина из-за этого тоже пострадала, – отметил украинский лидер. – Русские уже давно избавились воинственной эйфории, которая царила в первую очередь, в результате аннексии Крыма. Сегодня многие спрашивают: а что это нам стоит?".

Порошенко также прокомментировал дискуссии среди европейских правительств о возможности как можно скорее отменить санкции, в частности, такие заявления в правительстве Италии.

"На это Путин с самого начала делал ставку: что единая позиция европейцев в этом вопросе потерпит крах. Он надеялся, что Франция после президентских выборов 2017 под влиянием право-популистского Национального фронта сдаст позиции в вопросе санкций – зря. Затем он поставил на рост позиций АдГ в Германии (партия Альтернатива для Германии – ред.) и завершения каденции Ангелы Меркель, чтобы наконец избавиться от санкций", – сказал президент Украины и добавил, что "до сих пор расчеты Путина не срабатывали".

Европа сохранила единство, и за это мы бесконечно благодарны нашим европейским друзьям", – резюмировал Порошенко.