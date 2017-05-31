Рейтинг Вакарчука искусственно накручивают к президентским выборам, - СМИ

Источник: Українські новини

Недавно ряд СМИ опубликовала данные закрытого соцопроса, проведенного в марте группой "Рейтинг" и социологической службой "Социс", согласно которому президентский рейтинг Вакарчука - 12,3% на фоне 13,2% у самого Порошенко и 12,9% у Тимошенко. Как пишет издание "Страна" в Администрации Президента также подтвердили, что видели такие цифры.

Однако в самой социологической группе "Рейтинг", которая действительно проводила такой соцопрос, пришли в недоумение от этих цифр. Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович сообщил, что у Вакарчука проценты куда ниже.

"У нас есть различные исследования, но по каждому из них у Святослава Вакарчука есть 3%, 4% и максимально 5% поддержки. Это разные методики дают такие цифры. Но какой показатель должен быть у компании "Социс", чтобы у нас двоих получилось в среднем 12%? В таком случае у них должно быть 19%. Наши 5% и их 19% - вот и выходит в среднем 12%. Вы сами верите в 19% Вакарчука? Поэтому откуда берутся такие цифры нам неизвестно", - рассказал Алексей Антипович, добавив, что в ближайшее время компания обнародует свое исследование.

В то же время в компании "Социс" ситуацию не комментируют.

"Заказчик имеет право не обнародовать социологические исследования. И, соответственно, мы, пока не получим разрешение, это не комментируем. Единственное что, я могу сказать, что мы часто отслеживаем рейтинги известных лиц, которые являются актерами, музыкантами и спортсменами. И имеем возможность наблюдать, в том числе, как менялся рейтинг нынешнего киевского мэра. Я могу сказать свое мнение, что сейчас выборы не на повестке дня, а если они будут в 2019 году, то во втором туре скорее всего окажутся профессиональные политики", - сообщил исполнительный директор "Социса" Александр Стегний.

Действительно ли рейтинг Вакарчука вышел по результатам опроса, либо его дорисовал неизвестный заказчик - вопрос открытый.

Первый поход Святослава Вакарчука в политику состоялся в 2007 году, когда был избран народным депутатом. Ровно через год Вакарчук заявил, что снимает с себя депутатские полномочия и ушел из Верховной Рады.

Вернувшись в Украину в начале 2016 года, Вакарчук ни о каких политических амбициях не заявлял. И даже на последние слухи о его "бронзе" в рейтинговом президентском зачете отреагировал с юмором, заявив, что у него есть большие сомнения, что часть украинцев действительно хочет видеть его на посту президента Украины.

"А кто вам сказал, что они этого хотят? Рейтинги - это такая вещь... Людей же специально спросили, они же не вышли на улицу с этим. Один мудрый философ сказал: не ищите в темной комнате черную кошку, особенно когда ее там нет", - сказал Вакарчук на пресс-конференции перед одним из своих концертов.

Но топовые политики уже видят в нем своего соперника. Например, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в одном из эфиров уже заявила, что, мол, "как певец сможет вывести страну из глубокого кризиса".

В свою очередь политолог Андрей Золотарев в комментарии "Стране" говорит, что "фактор Вакарчука" уже практически решен.

"То, что появились эти данные социологии с большими процентами по Вакарчуку - это явно технология президента и лично Игоря Грынива, который, как известно, является опытным политтехнологом. Я вижу нервозность команды Порошенко из-за того, что президент сегодня находится в нестабильном положении. Динамика для самого Порошенко очень негативна. Но это еще не катастрофа для него - у него есть и ресурсное преимущество, и сильная команда. И теперь часть людей с Банковой видят удобным спарринг-партнером Порошенко именно Вакарчука. Если он и не выйдет во второй тур, то оттянет голоса у других конкурентов Порошенко по майдановскому лагею", - считает политолог Андрей Золотарев.

В свою очередь, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что Вакарчуку рано пророчить выход во 2 тур на президентских выборах 2019 года.

"В отличие от музыкальной сферы, где он делает большие успехи, в политике его результат был не такой сильный. Но поход музыканта, актера или спортсмена в политику - это не редкий пример... Я считаю, что не стоит верить в его успех на выборах. Тому же Вакарчуку избиратели предпочтут кандидата с политическим опытом. Те цифры, которые сейчас, якобы, имеет Вакарчук в президентском рейтинге, говорят не о том, что именно он станет спарринг-партнером Порошенко на выборах, а о том, что избиратели пребывают в поиске замены своих политических идеалов", - отметил Алексей Кошель.