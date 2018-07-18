Renault может запустить производство в Украине
Источник: Корреспондент.net
Украинские власти ведут обсуждение с руководством французского автоконцерна Renault возможности размещения производства автомобилей этой группы в Украине. Об этом в среду, 18 июля, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в своем Facebook.
"Встретился с руководителями ведущего автомобилестроителя - французской компанией Renault. Сейчас мы обсуждаем возможности размещения производства автомобилей группы Renault в Украине", - написал глава правительства в соцсети.
Он подчеркнул, что это позволит создать и дополнительные рабочие места, и расширить экспортные возможности страны.
Гройсман убежден, что Украина может стать региональным хабом автопроизводства.
"У нас уже есть прекрасные примеры работы предприятий, производящих как узлы и детали, так и готовую продукцию на украинский и европейский рынки", - отметил премьер.
Согласно информации на сайте правительства, на встрече присутствовали старший вице-президент, председатель региона Евразия группы Renault Николя Мор, который также является заместителем председателя совета директоров ОАО АвтоВАЗ (РФ), и исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО АвтоВАЗ Ян Птачек, который до 2014 года возглавлял компанию Рено Украина.
Как известно, группа Renault производит автомобили с 1898 года. На сегодня объединяет несколько марок (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine и LADA).
В Украине продажи автомобилей Renault третий год лидируют на рынке легковых и легких коммерческих автомобилей.
Ранее сообщалось, что Renault бьет рекорды мировых продаж.