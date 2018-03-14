"Репортеры без границ" требуют от Москвы прекратить цензуру в интернете

Источник: DW

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала Владимира Путина изменить после его переизбрания на пост президента России правительственную информационную политику и больше не препятствовать свободному общению журналистов и граждан в интернете. Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном в среду, 14 марта.

"Репортеры без границ" отмечают, что российские власти ежедневно блокируют в среднем 244 сайта. По данным правозащитной организации "Агора", в отношении 411 интернет-пользователей ведется уголовное преследование (на 70 процентов больше, чем годом ранее), 43 человека приговорены к лишению свободы, пять принудительно подвергнуты психиатрическому лечению. В большинстве случаев их обвиняют в "экстремизме", "онлайн-пропаганде" и "призывах к терроризму".