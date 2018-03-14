"Репортеры без границ" требуют от Москвы прекратить цензуру в интернете
Источник: DW
Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала Владимира Путина изменить после его переизбрания на пост президента России правительственную информационную политику и больше не препятствовать свободному общению журналистов и граждан в интернете. Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном в среду, 14 марта.
"Российское руководство должно наконец прекратить свою обращенную в прошлое политику в отношении журналистов, блогеров и интернет-пользователей", - заявил один из руководителей "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr). По его словам, Кремль пытается "драконовскими штрафами и масштабными блокировками в интернете" заставить замолчать "живую российскую блогосферу".